Стройку завода Tesla в Германии могут сорвать зимующие змеи

Строительство большой фабрики Tesla в Германии застопорилось из-за неожиданно возникшего препятствия: суд Франкфурта-на-Одере постановил прекратить работы по расчистке земли из-за опасений, что они могут нарушить покой змей, устроившихся на зимнюю спячку.

По словам представителя суда, Landesumweltamt (экологическое управление Германии) и Tesla сейчас проводят консультации.

Опасения по поводу вырубки леса и расчистки земли под будущий завод были подняты местной группой экологов НАБУ.

Экологические активисты утверждают, что работы нарушат зимнюю спячку гладкой змеи, также известной как Coronella austriaca. Эти змеи зимуют на деревьях и под землей.

Власти также рассматривают утверждения о том, что

строительные работы могут нанести вред песчаным ящерицам, также известным как Lacerta agilis, которые обитают на месте строительства.

Сообщается, что автогигант по производству электромобилей планировал запустить завод к 1 июля следующего года, но этот крайний срок может сдвинуться, если ему придется подождать, пока змеи хорошенько вздремнут.

К слову, строительство завода, который должен был стать первым предприятием по производству Tesla в Европе, уже сталкивалось с проблемами из-за экологических вопросов.

Например, в октябре, работы были остановлены из-за использования воды, поскольку местные жители опасались, что это истощит их собственные водные ресурсы. Стройка возобновилась после того, как Тесла пообещала сократить потребление воды на заводе более чем наполовину - с 3,3 млн кубометров до 1,4 млн кубометров.