Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США

В ходе испытаний немецко-американской вакцины от коронавируса скончались шестеро добровольцев.
Шесть человек, принимавших участие в испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали совместно американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech, скончались. Об этом сообщило американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).
Известно, что вакцину получили двое из шести погибших добровольцев, четверо получили плацебо. Первый из вакцинированных скончался через три дня после введения первой дозы, второй — через два месяца после введения второй дозы.
Сообщается также, что у всех погибших имелись сопутствующие заболевания, и трое из них были старше 65 лет. Всего в испытаниях принимало участие около 38 тысяч добровольцев старше 16 лет.
Ранее в FDA заявили, что вакцина Pfizer-BioNTech не имеет препятствий к экстренному применению в связи с доказанной эффективностью и безопасностью.
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