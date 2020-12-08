Шесть участников испытаний вакцины от коронавируса умерли в США

В ходе испытаний немецко-американской вакцины от коронавируса скончались шестеро добровольцев.

Шесть человек, принимавших участие в испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали совместно американская компания Pfizer и немецкая компания BioNTech, скончались. Об этом сообщило американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA).

Известно, что вакцину получили двое из шести погибших добровольцев, четверо получили плацебо. Первый из вакцинированных скончался через три дня после введения первой дозы, второй — через два месяца после введения второй дозы.

Сообщается также, что у всех погибших имелись сопутствующие заболевания, и трое из них были старше 65 лет. Всего в испытаниях принимало участие около 38 тысяч добровольцев старше 16 лет.

Ранее в FDA заявили, что вакцина Pfizer-BioNTech не имеет препятствий к экстренному применению в связи с доказанной эффективностью и безопасностью.