Тихановская потребовала от США решительности в свержении Лукашенко

Светлана Тихановская приняла участие в заседании Атлантического совета, где заявила, что "иностранные правительства должны работать вместе, чтобы свергнуть Александра Лукашенко".

На получасовой сессии, модератором которой выступила пронатовская лоббистская группа, белорусская оппозиционерка сказала, что "существует необходимость в поддержке со стороны международного сообщества", и попросила американцев: "пожалуйста, оставайтесь с нами, и мы победим."

Кроме того, выступая перед вашингтонскими функционерами, Тихановская практически потребовала усилить санкции против своей страны:

"Санкции должны быть расширены. США должны начать процедуру признания полицейских департаментов, ответственных за разгон протестующих террористическими группами. И крайне важно, чтобы США начали международное расследование полицейских преступлений."

К слову, собственные проблемы Америки с жестокость её полиции по отношению к протестным движениям, которое она же и спровоцировала, "народный президент Белоруссии" предпочла в расчёт не брать.

Кто мешает белорусским оппозиционерам

В своем выступлении в Атлантическом совете Тихановская списала со счетов роль Москвы в урегулировании ситуации: