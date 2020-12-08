"Подмочил репутацию": британский авианосец "затонул" в порту

Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales не сможет принять участие в совместных учениях с США.

HMS Prince of Wales, строительство которого обошлось в 3,1 миллиарда фунтов стерлингов, "затонул" в порту Портсмута, не успев даже выйти в свой первый боевой поход. На корабле прорвало трубы противопожарной магистрали, и хлынувшая внутрь морская вода затопила машинное отделение. Затопление продолжалось более суток и привело в негодность электрооборудование. В результате авианосец вышел из строя как минимум на несколько месяцев и не сможет принять участие в совместных американо-британских учениях по отработке взаимодействия в морских операциях.

"Неудобно получилось. Поход в Америку планировался несколько лет, а теперь мы должны сказать, что не сможем прийти. Потребуются месяцы, чтобы исправить повреждения. Расходы будут исчисляться миллионами", — прокомментировал ситуацию источник издания The Sun.

Неловкость ситуации усугубляется ещё и тем, что "Принца Уэльского" некем заменить, поскольку флагман — авианосец Queen Elizabeth — тоже не на ходу из-за проблем с гребным винтом.