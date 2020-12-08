Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"

Финансовая прокуратура обвиняет бывшего президента Франции в "торговле влиянием" и требует для него тюремного заключения.

Речь идёт о событиях 2013 года, когда следователи прослушивали телефонные разговоры Николя Саркози, пытаясь доказать, что его предвыборная кампания в 2007 году незаконно финансировалась Лилиан Беттанкур — одной из самых богатых женщин в мире, наследницей и совладелицей концерна L`Oreal.

В ходе прослушки следователи установили, что Николя Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога пытался выяснить подробности этого расследования у сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера в обмен на должность в Монако для него. Теперь прокуратура требует приговорить всех троих к четырём годам тюремного заключения (два из них — условно).

Николя Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 годы, отвергает все обвинения в свой адрес и называет судебное преследование "скандалом, который останется в истории страны", сообщает ТАСС.