Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана
Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом
В России заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине
Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС
В Судане появится база Военно-морского флота России
Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"
Пьяный саратовец выбросил собаку с четвёртого этажа
Влюблённые из Крыма украли у родителей миллион и улетели в Магадан

Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"

Мир » Европа » Евросоюз

Финансовая прокуратура обвиняет бывшего президента Франции в "торговле влиянием" и требует для него тюремного заключения.

Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"

Речь идёт о событиях 2013 года, когда следователи прослушивали телефонные разговоры Николя Саркози, пытаясь доказать, что его предвыборная кампания в 2007 году незаконно финансировалась Лилиан Беттанкур — одной из самых богатых женщин в мире, наследницей и совладелицей концерна L`Oreal.

В ходе прослушки следователи установили, что Николя Саркози через своего адвоката Тьерри Эрзога пытался выяснить подробности этого расследования у сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера в обмен на должность в Монако для него. Теперь прокуратура требует приговорить всех троих к четырём годам тюремного заключения (два из них — условно).

Николя Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 годы, отвергает все обвинения в свой адрес и называет судебное преследование "скандалом, который останется в истории страны", сообщает ТАСС.

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
Саркози грозит четыре года тюрьмы за "торговлю влиянием"
Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии
Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США
Россия вводит запрет на импорт яблок и томатов из Азербайджана
Для Агафьи Лыковой в тайге начали строить новый дом
В России заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине
Россия стала второй в рейтинге по числу авиатехники в ВВС
В Судане появится база Военно-морского флота России
Google предупреждает: ваш контент может быть удален
Житель Смоленска с симптомами "ковида" умер, не дождавшись "скорой"
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Российский шоу-бизнес
Юмористке "Аншлага" осталось жить полтора года
Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер Олег Артюков Водородная гонка: зачем это России Олег Артюков Василий Амирджанов В МГУ рассказали об упавшем настроении россиян Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Депутат Мосгордумы: бюджет Москвы плохой — и это не изменить
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Казахстан: интересы России и страшный Китай
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Крым подошел к "последнему рубежу" обезвоживания
Как России уйти от западной кабалы
Как России уйти от западной кабалы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников