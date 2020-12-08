Илон Маск переехал в Техас из Калифорнии

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил о своём переезде из Калифорнии в Техас. По словам предпринимателя, он готовился к переезду несколько месяцев.

"Что касается лично меня — да, я переехал в Техас", — заявил Илон Маск в интервью главному редактору The Wall Street Journal Мэтту Мюррею.

Бизнесмен также отметил, что намерен наращивать свою деятельность в Техасе. Это может означать, что и производство принадлежащих ему компаний Tesla и SpaceX тоже будет перенесено из Калифорнии в Техас.

"Калифорния стала самодовольной и воспринимает своих стартаперов как должное", — прокомментировал смену места жительства Илон Маск.

Трения с властями штата Калифорния возникли у предпринимателя еще в мае. По мнению Илона Маска, калифорнийские власти приняли слишком жесткие меры в борьбе с распространением коронавируса.

Помимо Илона Маска, калифорнийскую Силиконовую долину за время пандемии покинули и многие другие компании. В связи с переводом основной массы сотрудников на удалённую работу работодатели предпочли перенести офисы в более дешёвые места.