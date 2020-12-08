Республиканцы не признали Байдена избранным президентом США

Представители республиканской партии в Конгрессе США отказались признать демократа Джозефа Байдена избранным президентом и принять соответствующую резолюцию.

Документ о признании Джо Байдена избранным президентом США должны были принять сегодня на заседании Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США, в который входят представители обеих партий.

"Меня поражает то, как республиканцы отказываются признавать результаты выборов, а также признать, что Джо Байден и Камала Харрис — наши будущие президент и вице-президент", — возмутился автор непринятой резолюции, лидер демократического большинства Палаты представителей Конгресса Стени Хойер.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. 20 января должна пройти церемония инаугурации избранного лидера, однако ни один из участников президентской гонки не готов признать поражение и отдать победу сопернику. Действующий президент Дональд Трамп заявил, что покинет Овальный кабинет, если 14 декабря выборщики от штатов проголосуют за Байдена, а до тех пор он продолжает настаивать на пересчете голосов в "спорных" штатах.