В России заявили о готовности производить "Спутник V" на Украине

Российская сторона выразила готовность запустить производство первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса на территории Украины.

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук прилетел в Москву, чтобы обсудить с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым и директором НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины "Спутник V".

"РФПИ и НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО "Биолек". Производственные мощности "Биолек", на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP", — сообщается на сайте РФПИ.

Кроме того, Центр имени Гамалеи готов в максимально короткие сроки провести обучение украинских специалистов, которым предстоит работать с российской вакциной, и подготовить их к проведению вакцинации населения от COVID-19.

Однако еще не факт, что инициатива Виктора Медведчука, уже прошедшего вакцинацию российской вакциной, найдет поддержку у властей Украины. Так, президент страны Владимир Зеленский призвал не верить сообщениям об эффективности "Спутника V" и дожидаться европейской вакцины. А министр здравоохранения Украины Максим Степанов несколько дней назад заявил, что российской вакцины от коронавируса не существует.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что запуск производства российской вакцины на Украине зависит исключительно от решения руководства этой страны.