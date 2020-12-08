Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачёва главным виновником распада СССР.

По его мнению, Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачёв объявил об отставке с поста президента.

"Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС", — пояснил Шахрай.