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Соратник Ельцина назвал виновных в распаде СССР

Мир

Бывший советник Бориса Ельцина Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачёва главным виновником распада СССР.

По его мнению, Советский Союз перестал существовать 25 декабря 1991 года, когда Горбачёв объявил об отставке с поста президента.

"Главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев. Когда обиженный на ГКЧП он вернулся в Москву из Фороса, то внезапно сложил с себя полномочия генерального секретаря и предложил "всем честным коммунистам" выйти из КПСС", — пояснил Шахрай.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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