Вакцинирован даже Шекспир: лучшая реклама британской вакцины

Власти Великобритании вольно или невольно сделали прекрасную рекламу своей массовой вакцинации населения. В числе первых дозу вакцины получил Уильям Шекспир.

Напомним суть программы вакцинации: в первую волну тех, кому нужна вакцина, в Великобритании попали наиболее уязвимые слои населения, в том числе пенсионеры. Именно пенсионером и является 80-летний пациент медицинского центра при Университете Ковентри Уильям Шекспир , сообщает газета Daily Mail.

Он, что интересно, оказался не только тёзкой великого английского драматурга и поэта. И классик, и "современный" Шекспир родились в одном и том же графстве: Уорвик.

Британские соцсети не замедлили среагировать: волны каламбуров, в которых используются "коронавирусные" переделки творений классика, захлестнули страну. И наиболее популярный вопрос, заданный Шекспиром, обрёл чуть более чёткие контуры: