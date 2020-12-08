Баку будет закрыт на въезд и выезд до 31 января

Столица Азербайджана сейчас закрыта на въезд и выезд из-за карантина, который ввели в связи с распространением коронавируса.

Власти республики приняли решение о продлении карантинных мер до 31 января 2021 года. Баку до конца января будет полностью закрыт.

Ранее режим карантина действовал до 28 декабря.