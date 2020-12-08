Столица Азербайджана сейчас закрыта на въезд и выезд из-за карантина, который ввели в связи с распространением коронавируса.
Власти республики приняли решение о продлении карантинных мер до 31 января 2021 года. Баку до конца января будет полностью закрыт.
Ранее режим карантина действовал до 28 декабря.
"Карантинный режим в Азербайджане продлен до 31 января", — сказано в сообщении правительства.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.