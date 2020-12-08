Волнения в Ереване: парализовано метро, перекрыт проспект

Продолжаются связанные с решением по конфликту в НКР протесты в Армении. Недовольные жители страны требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, а также переходят к решительным действиям.

По данным агентства News. am, 8 декабря в Ереване начались проблемы с работой метро: протестные группы блокируют поезда на станции "Горцаранаин", из-за чего они не могут двигаться и нарушают работу всех остальных линий.

"Сейчас на станции "Горцаранаин" проводится акция. Группа граждан стоит в проходе дверей и не пускает, чтоб поезда двигались вперед, из-за чего нарушена нормальная работа всего метрополитена", — приводят СМИ данные пресс-службы метро.

Также на некоторых улицах начались попытки остановить движение. Известно, что на проспекте Маштоца протестующие собирают мусорные баки для блокирования трафика, частично проспект уже перекрыт.

Ещё одна акция прошла у стен здания Службы национальной безопасности: недовольные жители Армении приносят туда духи и некоторые другие предметы, требуя передать их Пашиняну.