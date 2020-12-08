"И ладно я, зачем детей трогаете?": Лукашенко недоволен санкциями МОК

Белорусский лидер снова критикует оппонентов: в этот раз досталось специалистами МОК и лично главе организации Томасу Баху. По мнению Лукашенко, санкции против Национального олимпийского комитета Белоруссии надо оспорить в суде.

Напомним, что в МОК решили наложить временные санкции на руководство Национального олимпийского комитета (НОК) РБ сроком до февраля 2021 года. При этом в МОК подчеркнули: спортсменов они не затронут, все представляющие Белоруссию без проблем могут ехать на Олимпиаду.

Распространяются санкции в том числе на Лукашенко (он глава НОК), а также на его сына Виктора.

"Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чём моя вина. Что я свою страну защищаю? Участия в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете?", — заявил Лукашенко.

По мнению президента Белоруссии, такой шаг показывает: выстраивание "справедливой политики" делает её автора "врагом".