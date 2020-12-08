В Пекине попросили Вашингтон не лезть в дела Китая

Китай, которому порядком надоели санкции США, готовится к ответному удару. По данным, которые приводит МИД КНР, санкции США — "дурное действие", ответ на которое последует уже в самом скором времени.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин в ходе брифинга отметила: контрмеры будут жёсткими, послаблений ждать не стоит. Решения США по санкциями для Китая ошибочны, их следует пересмотреть.

"Китай призывает США немедленно отменить свое ошибочное решение, прекратить осуществлять вмешательство во внутренние дела КНР и перестать двигаться по рискованному и ошибочному пути. Что касается дурных действий американской стороны, то Китай примет решительные контрмеры и будет твёрдо отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития", — высказалась Чуньин.

Деталей ответных санкций дипломат не раскрыла, но отметила: о них обязательно расскажут, когда придёт время, так что стоит просто немного подождать.