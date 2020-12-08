В Минздраве Польши рассказали гражданам о лучшем подарке на Рождество

О лучшем подарке на предстоящее Рождество рассказал гражданам Польши заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска. В ходе своего обращения по телевидению он подчеркнул: это не гаджеты.

"В этом году лучшим подарком на Рождество станут не гаджеты, а отсутствие коронавирусной инфекции, благодаря чему она не будет распространяться на родителей и бабушек с дедушками", — высказался чиновник.

Краска отметил, что традиционные рождественские ярмарки в этом году лучше пропустить. Пройти стоит мимо торговых центров и прочих мест скопления людей, чтобы "выйти победителями из схватки с вирусом".

Политик попросил людей не ослаблять бдительность и помнить, что эпидемия ещё не закончилась, поскольку вакцинацию ещё не провели, а значит, борьба продолжается.