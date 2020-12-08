Президент Венесуэлы Николас Мадуро запланировал в следующем году рабочую поездку в Россию, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина", — отметил Мадуро.
Об этом он рассказал во время встречи с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.
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