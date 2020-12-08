Мадуро хочет приехать в Россию на встречу с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро запланировал в следующем году рабочую поездку в Россию, чтобы провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

"Надеюсь, что в апреле, мае или июне я смогу посетить Москву, чтобы поприветствовать нашего друга Владимира Путина", — отметил Мадуро.

Об этом он рассказал во время встречи с российской делегацией наблюдателей на парламентских выборах.