Трамп звонит чиновникам и просит "переиграть выборы"

До последнего не намерен сдаваться Дональд Трамп: по сообщениям журналистов Washington Post, американский лидер несколько раз позвонил "нужному человеку", чтобы переиграть итоги выборов в Пенсильвании.

Ситуация развивалась следующим образом: в палате представителей штата Пенсильвания главным оказался Брайан Катлер. Именно ему как минимум дважды позвонил Трамп и попросил "помочь поменять результаты выборов".

"Я слышу обо всех этих проблемах в Филадельфии (город в Пенсильвании) и об этих проблемах с вашим законодательством. Что мы можем сделать, чтобы это исправить?", — приводит слова Трампа издание.

Катлер ответил президенту, что подобные "исправления" выходят за рамки его полномочий.

Ранее схожим образом Трамп работал и в других штатах: известно о его звонках в Мичиган и губернатору Джорджии Брайану Кемпу.