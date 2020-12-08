СМИ США: Трамп оставил США без вакцин от Pfizer до лета 2021 года

Необычный ход администрации Дональда Трампа стал известен журналистам The New York Times. По их данным, ещё в июне производитель вакцин, компания Pfizer, предлагала Трампу закупить больше доз вакцины, но тот отказался.

По данным The New York Times, Трамп одобрил покупку 100 млн доз — их без проблем поставят. Однако в Pfizer посчитали, что вакцин нужно больше, и предложили Трампу нарастить закупки.

Из-за отказа купить вакцины сейчас "добрать" возможности нет: Pfizer продаст их по другим контрактам. "Окно" для новой закупки откроется только в июне 2021 года.

"Pfizer заключила крупные контракты с другими странами мира и будет выполнять обязательства перед ними", — уточняют СМИ.

Напомним, что у Pfizer только через ЕС будут закупать 200 млн доз, причём чиновники блока озаботились дополнительными "опциями" и смогут получить доппоставки в виде 100 млн доз.