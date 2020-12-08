Байден выбрал себе министра обороны. Им станет отставной генерал

Джо Байден, активно формирующий свой будущий кабмин, назначил министром обороны США отставного генерала Ллойда Остина.

Об этом сегодня сообщают американские СМИ.

67-летний генерал Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон.

Раньше генерал Остин возглавлял Центральное командование США во время администрации Обамы.

Кстати, ранее СМИ сообщали, что пока ещё официально не признанный президент-демократ выдвинет на эту должность ветерана Пентагона Мишель Флурной. Она была бы первой женщиной, занявшей этот пост.

Портал CBS сообщает, что Байден остановил выбор на Остине на фоне растущих призывов национальных организаций по защите гражданских прав и демократических азиатских, черных и латиноамериканских группировок обеспечить назначение представителей нацменьшинств и женщин на руководящие посты в кабинете министров.