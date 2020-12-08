Не передумали: Венгрия и Польша подтвердили вето на бюджет ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с польским коллегой заявил, что Будапешт и Варшава сохраняют свое вето на бюджет Европейского Союза и Фонд восстановления коронавируса.
"Мы подтвердили, что поддерживаем друг друга, — сказал венгерский министр. — Мы не будем давать места никаким усилиям, направленным на то, чтобы разорвать это сотрудничество." (видео опубликовано в официальном Facebook).
Напомним, что после того, как ЕС подверг критике оба государства за подрыв независимости судебных органов и средств массовой информации, Варшава и Будапешт заблокировали бюджет и связанный с ним фонд восстановления, настаивая на том, что выделение финансовых средств не должно зависеть от соблюдения государствами — членами верховенства права и демократических норм.
По сообщениям европейских СМИ, Брюссель будет ждать до вторника, когда Польша и Венгрия снимут свое вето, прежде чем рассматривать другие варианты.
"Мы должны заключить соглашение между Венгрией и Польшей не позднее сегодняшнего дня. Если мы этого не сделаем, нам придется перейти к сценарию В", — заявил агентству Reuters дипломат ЕС.
ДЛЯ СПРАВКИ
К слову, министр европейских дел Франции Клеман Бон подтвердил в конце прошлой недели, что Брюссель может оставить эти два государства вне плана экономического восстановления:
"Мы не пожертвуем ни восстановлением, ни верховенством закона, — сказал Бон журналу "Дю Диманш". — Не может быть и речи о пересмотре механизма, который связывает их."
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