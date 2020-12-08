Не передумали: Венгрия и Польша подтвердили вето на бюджет ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи с польским коллегой заявил, что Будапешт и Варшава сохраняют свое вето на бюджет Европейского Союза и Фонд восстановления коронавируса.

"Мы подтвердили, что поддерживаем друг друга, — сказал венгерский министр. — Мы не будем давать места никаким усилиям, направленным на то, чтобы разорвать это сотрудничество." (видео опубликовано в официальном Facebook).

Напомним, что после того, как ЕС подверг критике оба государства за подрыв независимости судебных органов и средств массовой информации, Варшава и Будапешт заблокировали бюджет и связанный с ним фонд восстановления, настаивая на том, что выделение финансовых средств не должно зависеть от соблюдения государствами — членами верховенства права и демократических норм.

По сообщениям европейских СМИ, Брюссель будет ждать до вторника, когда Польша и Венгрия снимут свое вето, прежде чем рассматривать другие варианты.

"Мы должны заключить соглашение между Венгрией и Польшей не позднее сегодняшнего дня. Если мы этого не сделаем, нам придется перейти к сценарию В", — заявил агентству Reuters дипломат ЕС.

ДЛЯ СПРАВКИ

Этот резервный план мог бы включать создание фонда восстановления ЕС в размере €750 млрд грантов и кредитов только для 25 государств-членов, чтобы поддержать их экономику в условиях коронавирусного кризиса, оставив Венгрию и Польшу в стороне. Однако семилетний бюджет в размере €1,1 трлн останется заблокированным, хотя ЕС может использовать предварительный бюджет в 2021 году в качестве временного разрыва.

К слову, министр европейских дел Франции Клеман Бон подтвердил в конце прошлой недели, что Брюссель может оставить эти два государства вне плана экономического восстановления: