Во время визита президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси во Францию между ним и Эммануэлем Макроном состоялась дискуссия о свободе слова и публикации карикатур с изображением пророка Мухаммеда.
Причём поспорили лидеры двух стран прямо на совместной пресс-конференции в Елисейском дворце.
Как сообщает RT, "хотя эти двое хвалили друг друга" за усилия по борьбе с исламским экстремизмом, они также высказывали противоположные взгляды на роль религии и свободы слова.
Отвечая на вопрос журналиста о публикации рисунков французского сатирического журнала Charlie Hebdo, Сиси подчеркнул "сакральный" характер религии, которая, по его мнению, "имеет верховенство над человеческими ценностями".
Он добавил, что обеспокоен эрозией религиозных ценностей и перспективой оскорбления миллионов людей, если верховенство религии не будет поддержано.
Однако президент Франции придерживается иной точки зрения. Он сказал:
"Мы считаем, что ничто не может быть выше человека и уважения к достоинству человеческой личности. Это вклад философии Просвещения."
Макрон настаивает, что разделение политики и религии чрезвычайно важно для идентичности Франции:
"Во Франции журналист, карикатурист свободно пишет и рисует. Ни президент республики, ни кто-либо другой не говорит ему, что делать. И так было долгое время".
Напомним, после убийства учителя Сэмюэля Пати радикализированным подростком на окраине Парижа в октябре Макрон и его правительство приступили к подавлению исламского экстремизма.
Французский президент вызвал гнев мусульман во всем мире своим заявлением о том, что ислам находится "в кризисе", и решительного отказа осудить карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, вместо этого защищая свободу выражения мнений.
Сиси был одним из многих, кто не соглашался с Макроном, но не стал резко критиковать своего французского коллегу — в отличие от других мусульманских лидеров, таких как Реджеп Тайип Эрдоган.
"Если у кого-то есть свобода выражать то, что есть в их мыслях, я думаю, что это прекратится, когда дело дойдет до оскорбления чувств более чем 1,5 миллиарда человек", — сказал египетский президент.
Врач Владимир Болибок поделился своими наблюдениями о самом распространённом последствии коронавирусной инфекции.