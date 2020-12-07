В начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" для урегулирования ситуации в Донбассе.
Об этом рассказал украинский экс-президент Леонид Кравчук.
Политик отметил, что лично принимает участие в разработке плана. Напомним, ранее Кравчук предложил отключить Россию от системы международных переводов SWIFT.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.