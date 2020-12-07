Украина утвердит план "Б" по Донбассу в 2021 году

В начале 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердит план "Б" для урегулирования ситуации в Донбассе.

Об этом рассказал украинский экс-президент Леонид Кравчук.

Политик отметил, что лично принимает участие в разработке плана. Напомним, ранее Кравчук предложил отключить Россию от системы международных переводов SWIFT.