Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что планирует руководить Белоруссией не больше 45 дней.
По её словам, этого времени должно хватить для организации прозрачных выборов и избрания нового президента республики.
Ранее оппозиционер неоднократно заявляла, что готова возглавить Белоруссию в переходный период.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.