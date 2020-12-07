Тихановская не хочет быть главой Белоруссии более 45 дней

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что планирует руководить Белоруссией не больше 45 дней.

По её словам, этого времени должно хватить для организации прозрачных выборов и избрания нового президента республики.

Ранее оппозиционер неоднократно заявляла, что готова возглавить Белоруссию в переходный период.