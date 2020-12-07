Впервые за 70 лет шведская компания IKEA прекратит выпуск своего печатного каталога. Об этом сказано на сайте компании.

"IKEA стала более цифровой и доступной, открывая новые способы общения с большим количеством людей. Поведение клиентов и привычки в использовании носителей средств массовой информации изменились, и сегодня каталог IKEA читает меньше людей, чем в прошлые годы. Таким образом, Inter IKEA Systems B. V., мировой франчайзер IKEA, приняла эмоциональное, но рациональное решение завершить успешную карьеру каталога IKEA и с воодушевлением смотреть в будущее", — сказано в сообщении.