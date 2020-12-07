Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг отравления Алексея Навального.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабинет министров Германии.
"Федеральный канцлер Меркель сегодня провела телефонный разговор с президентом Путиным. Федеральный канцлер и президент говорили о темах: Нагорный Карабах, Украина ("нормандский процесс") и инцидент с Навальным", — сказано в сообщении.
Алексей Мухин рассказал о последних событиях, в частности — о реакции прибалтийских стран на прекращение российского транзита и изгнании американского корабля из наших вод.