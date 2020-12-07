Меркель и Путин обсудили Навального

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию вокруг отравления Алексея Навального.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на кабинет министров Германии.