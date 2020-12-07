Венгрия пожаловалась на Украину в НАТО и ЕС. Слушать её никто не стал

Странным образом закончилась попытка представителей Венгрии решить вопрос с Закарпатской областью Украины. На поднятый в НАТО и ЕС вопрос никто не отреагировал.

Ситуация, напомним, такова: по мнению представителей Венгрии, власти Украины занимаются гонениями этнических венгров в Закарпатской области.

Однако что в НАТО, что в ЕС к таким словам остались равнодушны: как передаёт корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, венгерского представителя ждала лишь тишина.

"Министр иностранных дел Венгрии [Петер Сийярто] поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине на совете по иностранным делам ЕС. Никто не отреагировал", — рассказал Йозвяк.

Напомним, что ранее в НАТО попросили Украину и Венгрию решить спорный момент в двустороннем порядке. В Венгрии позднее сообщили: проблему игнорируют даже в ОБСЕ. Организация якобы должна была послать комиссию, но ехать никто не захотел.