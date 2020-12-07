За "Мотор Сич" расплатится Киев: китайцы пошли в международный арбитраж

Недовольство представителей Китая, инвестировавших в ПАО "Мотор Сич", достигло апогея: они пошли в международный арбитраж. Об этом сообщает пресс-служба группы DCH.

Напомним, что спор касательно денег в "Мотор Сич" тянется достаточно давно: обсуждаемая сумма составляет 3,5 млрд долларов. Именно столько — причём теперь с правительства Украины — собрались взыскать китайские инвесторы.

"Пятого декабря 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" прислали украинскому правительству обращение в международный арбитраж против Украины в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поддержке и взаимной защите инвестиций", — сообщается в документе.

Ранее суд Украины успел наложить арест на акции "Мотор Сич", которые также хотели купить китайцы в сотрудничестве с DCH. При любом исходе дела "Мотор Сич", похоже, "уйдёт" из-под контроля Украины.