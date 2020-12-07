Работа Франции по признанию независимости Нагорного Карабаха была с неудовольствием встречена не только Азербайджаном, но и Турцией. Президент последней не поскупился на критику французского лидера, назвав того бременем для страны.
Возможно, президент Турции в чём-то и прав? Есть ли какие-то вещи, которые Макрон делает не так, как надо? Комментарием поделился Николай Литвак, профессор кафедры философии МГИМО, автор журнала "Международная жизнь", доктор социологических наук. Специально для сайта "Правда. Ру".
"Во-первых, каждый политик имеет право на собственную точку зрения. И в этом смысле он всегда прав, потому что он занимает определенную позицию.
Во-вторых, Макрон избран французским народом, а не турецким, тем более — не лидером Турции", — рассказывает Литвак.
Эксперт напоминает: во Франции скоро выборы, и тема внешней политики будет на них очень важна. Макрон проявил повышенную активность, например, в Ливане, куда летал специально, чтобы поддержать ливанских христиан, арабских христиан.
Макрон всегда подчёркивает: ходы вроде работ по признанию НКР или по Ливии делаются не в пользу, например, одной религии против другой, а в пользу светского государства. Просто таким образом по-своему, по-французски они показывают поддержку нейтрального государства, тех, кто в конкретной политической ситуации с их точки зрения наиболее уязвлен.
"Вот сейчас — Нагорный Карабах или ливанские христиане-марониты.
Когда слушания по Карабаху происходили несколько дней назад во французском Сенате, там выступающие упомянули курдский вопрос.
Упомянули потому, что есть определенная внутритурецкая напряженность по поводу курдских районов и в Ираке, и в других странах, где компактно проживают курды", — продолжает Литвак.
Президент страны, считает эксперт, работает в первую очередь на благо граждан этой страны. А различные "острые" моменты в переговорах, в политике случаются - и случаются нередко.
"В заключение замечу: Владимир Путин справедливо обратил внимание, что Нагорный Карабах даже Армения не признала.
Получается, мы видим попытки извне региона повлиять на ситуацию, которую не решили ещё в самом регионе.
Это очень сильное влияние и пока необъяснимое ничем", — резюмирует Литвак.
Только для сайта "Правда. Ру".
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