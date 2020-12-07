"Избран французским народом, а не турецким": эксперт о критике Макрона

Работа Франции по признанию независимости Нагорного Карабаха была с неудовольствием встречена не только Азербайджаном, но и Турцией. Президент последней не поскупился на критику французского лидера, назвав того бременем для страны.

Возможно, президент Турции в чём-то и прав? Есть ли какие-то вещи, которые Макрон делает не так, как надо? Комментарием поделился Николай Литвак, профессор кафедры философии МГИМО, автор журнала "Международная жизнь", доктор социологических наук. Специально для сайта "Правда. Ру".

"Макрон избран французским народом, а не турецким"

"Во-первых, каждый политик имеет право на собственную точку зрения. И в этом смысле он всегда прав, потому что он занимает определенную позицию. Во-вторых, Макрон избран французским народом, а не турецким, тем более — не лидером Турции", — рассказывает Литвак.

Эксперт напоминает: во Франции скоро выборы, и тема внешней политики будет на них очень важна. Макрон проявил повышенную активность, например, в Ливане, куда летал специально, чтобы поддержать ливанских христиан, арабских христиан.

Макрон всегда подчёркивает: ходы вроде работ по признанию НКР или по Ливии делаются не в пользу, например, одной религии против другой, а в пользу светского государства. Просто таким образом по-своему, по-французски они показывают поддержку нейтрального государства, тех, кто в конкретной политической ситуации с их точки зрения наиболее уязвлен.

"Вот сейчас — Нагорный Карабах или ливанские христиане-марониты. Когда слушания по Карабаху происходили несколько дней назад во французском Сенате, там выступающие упомянули курдский вопрос. Упомянули потому, что есть определенная внутритурецкая напряженность по поводу курдских районов и в Ираке, и в других странах, где компактно проживают курды", — продолжает Литвак.

Президент страны, считает эксперт, работает в первую очередь на благо граждан этой страны. А различные "острые" моменты в переговорах, в политике случаются - и случаются нередко.

"В заключение замечу: Владимир Путин справедливо обратил внимание, что Нагорный Карабах даже Армения не признала. Получается, мы видим попытки извне региона повлиять на ситуацию, которую не решили ещё в самом регионе. Это очень сильное влияние и пока необъяснимое ничем", — резюмирует Литвак.

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