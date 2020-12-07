В Анкаре всегда выступали за мир и сотрудничество, но это не значит, что страна готова вечно идти на уступки. Есть угрозы и попытки шантажа, которые вызывают возмущение, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним суть проблемы: судно Oruç Reis, принадлежащее Турции, занимается георазведкой и другими исследованиями в районе, который Греция считает своим.
Выступая на специальном семинаре, посвящённом данной проблеме, Эрдоган напомнил собравшимся: законные права Анкары отобрать не выйдет. Поддаваться шантажу в Анкаре также не собираются.
Далее политик напомнил "в первую очередь Греции", что проблема не может рассматриваться как игра с нулевой суммой - всё куда сложнее. Но выход есть, отметил Эрдоган.
"Турция, будучи страной с самой длинной береговой линией в Средиземном море, не может оставаться в стороне от событий в этом регионе.
Мы дали понять, что наша страна резко выступает против всех планов и действий, направленных на изоляцию Турции в Средиземноморье.
Мы выступаем за мир, сотрудничество и справедливость", — приводит слова Эрдогана новостное агентство Hürriyet.
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