Украинский министр описал спутники страны одним словом

Печальные промежуточные итоги работы Украины в космосе подвёл министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. По его мнению, на текущий момент украинские спутники можно назвать только одним словом.

"Украинские спутники для нашей страны — это позор. Потому что мы говорим о "великой космической державе" Украине, говорим, что у нас есть Южмаш, а в конечном счете мы не имеем ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили наши студенты из КПИ Сикорского", — высказался Уруский, общаясь с ведущими "Радио Свобода".

Данные, которые Украина получает в настоящее время, поступают с иностранных спутников, дополняет он. Более того: даже у африканских стран есть нормальные спутники, тогда как Украина не запускала их со времён СССР. Спутники есть у Белоруссии, Азербайджана — но не у Украины.