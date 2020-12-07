Печальные промежуточные итоги работы Украины в космосе подвёл министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский. По его мнению, на текущий момент украинские спутники можно назвать только одним словом.
"Украинские спутники для нашей страны — это позор.
Потому что мы говорим о "великой космической державе" Украине, говорим, что у нас есть Южмаш, а в конечном счете мы не имеем ни одного спутника на орбите, кроме двух наноспутников, которые запустили наши студенты из КПИ Сикорского", — высказался Уруский, общаясь с ведущими "Радио Свобода".
Данные, которые Украина получает в настоящее время, поступают с иностранных спутников, дополняет он. Более того: даже у африканских стран есть нормальные спутники, тогда как Украина не запускала их со времён СССР. Спутники есть у Белоруссии, Азербайджана — но не у Украины.
"Когда к нам приезжают африканские делегации и ведут переговоры, а мы продолжаем свысока с ними разговаривать, после этого визави задают вопрос: «Извините, а сколько у вас спутников сейчас на орбите?». Ноль. А у них два. И кто тогда из нас космическая держава?" — резюмирует Уруский.
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