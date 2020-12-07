"Не дом и не улица": украинка пришла на выборы с паспортом СССР

Казус случился на одном из участков для голосования Кривого Рога: у одной из желающих проголосовать оказался советский паспорт. Именно с его помощью она собиралась участвовать в выборах.

О ситуации рассказали эксперты гражданской сети "Опора" — подробный разбор выложен на их сайте.

Дело обстояло следующим образом: 6 декабря в Кривом Роге шёл второй тур выборов мэра. На одном из участков члены комиссии, спросившие у пожелавшей проголосовать женщины паспорт, были удивлены: документ оказался родом из СССР.