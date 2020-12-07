Казус случился на одном из участков для голосования Кривого Рога: у одной из желающих проголосовать оказался советский паспорт. Именно с его помощью она собиралась участвовать в выборах.
О ситуации рассказали эксперты гражданской сети "Опора" — подробный разбор выложен на их сайте.
Дело обстояло следующим образом: 6 декабря в Кривом Роге шёл второй тур выборов мэра. На одном из участков члены комиссии, спросившие у пожелавшей проголосовать женщины паспорт, были удивлены: документ оказался родом из СССР.
"Пожилая женщина пришла голосовать на избирательный участок с паспортом несуществующего уже 29 лет Советского Союза.
Она сказала, что на всех предыдущих выборах голосовала именно по этому паспорту.
Члены участковой избирательной комиссии не выдали ей бюллетень для голосования, а полицейский разъяснил причины отказа", — уточняют эксперты "Опоры".
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