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Тихановская: мы не просим санкций, мы их требуем

Мир

Уже введённые санкции ЕС против Белоруссии слишком "слабые", поэтому нужны новые. Власти Белоруссии должны ощутить настоящее "санкционное давление", так что пакет экономических санкций более жёсткого характера стоит разработать как можно быстрее.

Тихановская: мы не просим санкций, мы их требуем

Рассказывая о санкциях, бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская отметила: просьбы сменились требованиями.

"Теперь мы уже не просим — требуем экономические санкции, потому что мы понимаем, сколько людей страдают ни за что. Нервы уже сдают.

У [ЕС] под носом происходит геноцид народа, а они раскачиваются, послов отправляют ноты вручать", — рассказал Тихановская в беседе с экспертами портала tut. by.

Со стороны ЕС, уверены сторонники Тихановской, почему-то не спешат, однако поддерживают мнение о недостаточности санкций и необходимости их усиления.

"Третий пакет санкций будет принят через две недели, четвёртый и пятый, скорее всего, в январе и феврале", — сделал прогноз советник Тихановской по международным вопросам Франак Вячорка.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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