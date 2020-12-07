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Россию, КНДР, Иран и Китай обвинили в краже данных о вакцинах

Мир

Бывший глава американского Агентства кибербезопасности (CISA) Крис Кребс заявил: некие злоумышленники пытались украсть интеллектуальную собственность, связанную с вакциной от коронавируса. В числе подозреваемых: Россия, Китай, Иран и Северная Корея.

Россию, КНДР, Иран и Китай обвинили в краже данных о вакцинах

"Эта "большая четвёрка" … Мы видели, что каждая из четырёх указанных стран занимались шпионажем, пытаясь получить интеллектуальную собственность, связанную с вакциной", — сообщил Кребс, выступая на канале CBS.

Как оказалось, в CISA прорабатывали в том числе варианты поставок вакцин и передачи данных о них, стараясь найти слабые места. Известно, что по всему миру вакцины разрабатывают разные компании, поэтому под угрозой оказался достаточно большой массив данных.

Эксперт призвал экспертов Operation Warp Speed, программы по вакцинации Штатов, просмотреть отчёт и сообщить, есть ли какие-то совпадения по тем "точкам", которые могут оказаться уязвимы для атак злоумышленников.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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