Если Байден разрешит: в Иране готовы "залить" рынок нефтью

С оптимизмом смотрят в будущее власти Ирана: как сообщает агентство Bloomberg, Тегеран готов оперативно увеличить объёмы добываемой нефти и ждёт лишь "отмашки" Байдена.

По данным журналистов Bloomberg, которым стало доступно заявление президента Ирана Хасана Рухани, планы у Тегерана большие. Приход Байдена может ослабить столь надоевшее Ирану санкционное давление, в связи с чем и увеличатся возможности по добыче нефти.

"Тегеран примет меры по подготовке ресурсов и оборудования в нефтяной промышленности для добычи и экспорта нефти в соответствии с текущими мощностями в течение следующих трёх месяцев", — уточняют в СМИ.

Добытую нефть, естественно, будут продавать на внешние рынки: ожидается "нефтяной фонтан" в дополнительные 2 млн баррелей каждые сутки, который может "утопить" цены и заставить их снова снижаться.