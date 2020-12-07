Хиросима под угрозой: в Японии - новая вспышка птичьего гриппа

Несмотря на все усилия властей Японии, птичий грипп продолжает "гулять" по стране: как сообщают эксперты канала NHK, новая вспышка болезни зафиксирована в провинции Хиросима.

За выходные, уточняют журналисты NHK, в городе Михара умерли минимум 11 куриц, у которых выявили птичий грипп. Теперь власти региона должны провести "зачистку": по предварительным подсчётам, нужно уничтожить 134 тысячи куриц. Также в провинции введут жёсткий санитарный контроль. Напомним, что для Хиросимы это первый случай выявления заболевания с 2004 года.

Ранее стало известно о других очагах птичьего гриппа: под угрозой — префектуры Кагава, Миядзаки, Нара, Фукуока и Хёго. Для борьбы с распространением птичьего гриппа в Японии уже уничтожили около 2 млн кур.

Напрмним, что ранее птичий грипп был зафиксирован в Южной Корее: власти страны также ввели ряд карантинных мер.