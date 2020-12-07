Уйдёт по-голливудски: что придумал Дональд Трамп

Необычными планами на финал своего президентства поделился Дональд Трамп. Политик собирается красиво уйти с поста в день инаугурации Джо Байдена, чтобы "избежать обмена любезностями".

По данным портала Axios, план прост: пока Байден будет зачитывать текст присяги, Трамп сядет в вертолёт и улетит прямо из Белого дома в аэропорт, в котором его будет ждать самолёт Air Force One. На данном самолёте Трамп полетит во Флориду, чтобы выступить перед сторонниками.

На Axios отмечают: задумка президента звучит "как грандиозный финал в духе голливудских фильмов". Но, по традиции Голливуда, Трамп не намерен делать "закрытую концовку": именно во Флориде он может официально объявить о том, что пойдёт на выборы снова, в 2024 году.

В штабе Трампа данные Axios пока комментируют осторожно.