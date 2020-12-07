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Байден продолжает раздачу портфелей: назначен министр здравоохранения

Мир

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал имя своего будущего министра здравоохранения.

Байден продолжает раздачу портфелей: назначен министр здравоохранения

Это Ксавье Бесерра, демократа и пока ещё генеральный прокурор Калифорнии.

По словам Байдена, во время своей работы в калифорнийской прокуратуре Бесерра "был на переднем крае юридических усилий в области здравоохранения". В частности, он возглавил коалицию из 20 штатов и округа Колумбия в защиту Закона о доступном медицинском обслуживании, введенного Бараком Обамой в 2010 году и широко известного как "Obamacare".

Если он будет назначен и одобрен, Бесерра станет первым латиноамериканцем, который возглавит департамент здравоохранения США.

Напомним, окончательные результаты президентских выборов, состоявшихся 3 ноября, еще не подтверждены, но СМИ и подсчёты уже называют Байдена "избранным президентом", хотя президент действующий Дональд Трамп отказывается признать свое поражение, уверяя, что в избирательном процессе были многочисленные нарушения.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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