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Трамп: Я хочу остаться в Белом доме через три недели

Мир

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что по-прежнему надеется "официально выиграть президентские выборы 3 ноября", на которых, по прогнозам, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Трамп: Я хочу остаться в Белом доме через три недели

Выступая на первом после окончания избирательной кампании митинге перед своими сторонниками в штате Джорджия, действующий президент призвал их быть более активными.

"Следующая крупная победа нашего движения начинается прямо здесь 5 января (в день второго тура выборов для представителя Джорджии в Сенате), а затем мы собираемся вернуть Белый дом. Мы вернем его. И мы вернем Конгресс в 2022 году", — сказал Трамп.

Также президент подчеркнул, что он сможет участвовать в следующих выборах через четыре года:

"В 2024 году мы вернём себе Белый дом. Но я не хочу ждать до 2024 года. Я хочу вернуться через три недели", — добавил президент.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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