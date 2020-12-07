Трамп: Я хочу остаться в Белом доме через три недели

Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что по-прежнему надеется "официально выиграть президентские выборы 3 ноября", на которых, по прогнозам, победил кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Выступая на первом после окончания избирательной кампании митинге перед своими сторонниками в штате Джорджия, действующий президент призвал их быть более активными.

"Следующая крупная победа нашего движения начинается прямо здесь 5 января (в день второго тура выборов для представителя Джорджии в Сенате), а затем мы собираемся вернуть Белый дом. Мы вернем его. И мы вернем Конгресс в 2022 году", — сказал Трамп.

Также президент подчеркнул, что он сможет участвовать в следующих выборах через четыре года: