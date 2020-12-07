Патріот в шоке: под Киевом штамповали игрушки с символикой Армии России

Националистически настроенные украинские патриоты устроили грандиозный скандал после того, как "в нескольких километрах от Киева внезапно появилась армия России".

И хотя не "армия" была представлена невоенными, а всего лишь логотип на ёлочных игрушках, страсти вскипели "на всю катушку".

Что случилось

Фабрика по изготовлению ёлочных игрушек, расположенная в посёлке Клавдиево-Тарасове Киевской области, выпускала продукцию с надписью "Армия России".

Видео из цеха, опубликованное экскурсоводом Сергеем Савченко, возмутило ветеранов АТО. Лёгкие в подобных случаях на подъём, они нагрянули "на место преступления" и призвали владельца предприятия к ответу.

По словам Павла Гукасова, и.о. директора фабрики ёлочных игрушек, полностью отказаться от сотрудничества с Россией "до сих пор не получается из-за сезонности бизнеса и конкуренции с китайскими производителями". А тут ещё экономический кризис и карантин сократили поток экскурсантов настолько, что фабрика оказалась на грани закрытия:

"Вот и пришлось брать все заказы, которые поступали", — покаялся Гукасов.

И поспешил уведомить заинтересованные лица, что весь тираж ёлочных игрушек, произведённых для известного российского бренда "Армия России", уничтожен. И пообещал впредь все поступающие заказы пропускать через фильтр "цензурного и этического контроля".