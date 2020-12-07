Вашингтон "подарил" Японии 20 тысяч россиян, проживающих на Курилах

Российские граждане, проживающие на "спорных Курильских островах", по мнению американских чиновников, на самом деле являются японцами.
Японская газета Hokkaido Shimbun сообщила, что россияне, родившиеся на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп, если решат съездить в США, то грин-карты должны оформлять как граждане Японии.
При этом чиновников Госдепа не смущает, что 20 тысяч жителей островов русского, украинского, белорусского и татарского происхождения, а также коренное население айнов. Они настаивают:
Напомним, суверенитет России над Курилами оспаривается Японией, и архипелаг стал историческим очагом напряженности в отношениях между двумя странами.
Однако США, игнорируя Ялтинское соглашение, теперь решили поддерживать позицию Японии.
Российский МИД в ответ на решение Вашингтона в воскресенье заявляет:
"Кому-то нужно больше доказательств того, что США являются ревизионистской державой? <…> в 1945 году Курильские острова были переданы Советскому Союзу. Но сегодня Госдепартамент <…> поощряет территориальный реваншизм."
К слову, на бумаге Россия и Япония фактически все еще находятся в состоянии войны, так и не подписав официального мирного договора из-за неспособности договориться о статусе Курил.
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