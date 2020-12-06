МИД Венесуэлы ответил на критику Госдепа США

МИД Венесуэлы жестко отреагировал на заявление госсекретаря США Майка Помпео о фальсификации выборов депутатов Национальной ассамблеи.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что политика Соединённых Штатов в отношении Боливарианской Республики потерпела крах, и вместо необоснованных громких заявлений США стоит принять этот факт.

"Зомби заговорил! Хотя, по словам его начальника, фальсификация была совершена на выборах в США. Спокойно и смиренно примите правду: в Венесуэле вы потерпели полную неудачу. Надеюсь, что очень скоро дипломатия вернется в Госдепартамент и Белый дом", — ответил Хорхе Арреас в Twitter на заявление Майка Помпео.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео написал, что "фальсификация выборов в Венесуэле уже совершена. Результаты, объявленные нелегитимным режимом Мадуро, не будут отражать волю венесуэльского народа. То, что происходит сегодня, — это обман и фальсификация, а не выборы".

Выборы депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы прошли в воскресенье, 6 декабря. На 227 депутатских мандатов претендовали более 14 тысяч кандидатов от 107 политических партий.