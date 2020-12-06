Личный адвокат Трампа заболел COVID-19

Тест Рудольфа Джулиани на коронавирус показал положительный результат.

Рудольф Джулиани, личный адвокат действующего президента США Дональда Трампа, заболел коронавирусной инфекцией.

"Руди Джулиани, бывший величайшим мэром в истории Нью-Йорка и неустанно работающий над выявлением нарушений в ходе наиболее коррумпированных выборов в истории США, получил положительный результат теста на китайский вирус", — сообщил Дональд Трамп в своем Twitter.

Президент США пожелал своему личному адвокату скорейшего выздоровления и продолжения работы.

Примечательно, что Трамп упорно продолжает называть COVID-19 "китайским вирусом", хотя американские исследователи уже доказали, что в США коронавирус появился раньше, чем в КНР. Антитела к нему были обнаружены в многочисленных образцах крови, взятых в 2019 году, задолго до того как китайские власти объявили о вспышке "новой пневмонии".