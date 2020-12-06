В Карабах прибыла дополнительная группа специалистов МЧС РФ

С 7 декабря прибывшие специалисты МЧС России подключатся к выполнению задач гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе.

МЧС России направило дополнительную группу специалистов, а также необходимое оборудование и технику в Нагорный Карабах для оказания помощи населению, пострадавшему в конфликте. Ведомственный Ил-76 приземлился сегодня в Степанакерте.

"Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов", — сообщила пресс-служба МЧС России.

Кроме того, в качестве гуманитарного груза было доставлено четыре тонны мебели — кровати, столы, стулья, шкафы будут распределяться в пострадавшие населенные пункты. Ранее МЧС России уже доставило более 65 тонн гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

Помимо выполнения основных задач по обеспечению безопасности и гуманитарной поддержки населения, российские специалисты обучают карабахских детей навыкам оказания первой помощи.