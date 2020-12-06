В Минске из-за участия в несанкционированных акциях протеста в воскресенье было задержано более 300 человек.
В отношении задержанных уже начат административный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
"Сегодня, 6 декабря, с 12.00 до 15.00 часов (совпадает с Москвой) в различных районах столицы собрались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы… За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 300 граждан, в отношении которых начат административный процесс по статье 23.34 КоАП Республики Беларусь (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий)", — сказано в сообщении.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.