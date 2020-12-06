В Минске в ходе протестов задержали около 300 человек

В Минске из-за участия в несанкционированных акциях протеста в воскресенье было задержано более 300 человек.

В отношении задержанных уже начат административный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.