В Госдуме ответили Кравчуку на его предложение отключить РФ от SWIFT

Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал западные страны ужесточить санкции против России и отключить её от системы международных переводов SWIFT.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, инициатива украинского политика не найдёт поддержки у западных партнёров, поскольку не имеет смысла.