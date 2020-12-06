Ранее экс-президент Украины Леонид Кравчук призвал западные страны ужесточить санкции против России и отключить её от системы международных переводов SWIFT.
По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, инициатива украинского политика не найдёт поддержки у западных партнёров, поскольку не имеет смысла.
"Мы готовились к этому и ожидали, что это может быть возможно, поэтому была создана система МИР", — отметил парламентарий.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.