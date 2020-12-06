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В Кишинёве протестующие приняли резолюцию

Мир » Бывший СССР » Молдавия

Протестующие в молдавской столице приняли резолюцию, в которой потребовали отставки действующего правительства и досрочных выборов в парламент.

В Кишинёве протестующие приняли резолюцию

Если требования оппозиционных сил не будут выполнены, они обещают "использовать все возможности в борьбе с узурпацией власти".

"Мы, граждане Молдавии, на митинге протеста требуем немедленной отставки правительства Иона Кику, мы требуем проведения досрочных выборов парламента, поскольку он полностью утратил легитимность и больше не представляет собой интересы граждан Молдавии. Если власти проигнорируют наши законные требования, то мы оставляем за собой право воспользоваться всеми законными методами, чтобы противостоять захвату власти", — сказано в резолюции.

Ранее к протесту и отставки правительства призывала избранный президент Молдавии Майя Санду. чья инаугурация запланирована на 24 декабря.

Автор: Алексей Корнеев
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