Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Донбасс, где планирует провести встречу с военными.
На Украине шестого декабря отмечают День вооружённых сил.
"Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства встретится с военными, которые несут службу на передовой в зоне проведения операции объединенных сил", — сообщила пресс-служба Зеленского.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.