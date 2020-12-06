Самая дорогая проститутка в США подала в суд из-за безработицы

Самая высокооплачиваемая секс-работница в США Элис Литтл подала в суд на власти штата Невада.

Женщина возмущена "вопиющей дискриминацией" легальных работников секс-услуг. Ранее в штате запретили работу публичных домов. Позже открыться разрешили спа-салонам и массажным кабинетам, однако работа борделей до сих пор находится под запретом.

Суд принял иск Литтл и поручил местным властям дать ответ в течение 30 дней. Проститутка получила звание самой высокооплачиваемой в США из-за своих высоких доходов. За год она могла зарабатывать более одного миллиона долларов.