Самая высокооплачиваемая секс-работница в США Элис Литтл подала в суд на власти штата Невада.
Женщина возмущена "вопиющей дискриминацией" легальных работников секс-услуг. Ранее в штате запретили работу публичных домов. Позже открыться разрешили спа-салонам и массажным кабинетам, однако работа борделей до сих пор находится под запретом.
Суд принял иск Литтл и поручил местным властям дать ответ в течение 30 дней. Проститутка получила звание самой высокооплачиваемой в США из-за своих высоких доходов. За год она могла зарабатывать более одного миллиона долларов.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.