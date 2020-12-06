Санду собрала майдан в Кишинёве и потребовала отставки правительства

Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду провела масштабную акцию протеста в Кишинёве и потребовала, чтобы правительство республики ушло в отставку.

"Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", — призвала политик.

Напомним, Санду планирует провести инаугурацию 24 декабря с соблюдение эпидемиологических требований. На церемонию будут приглашены только высшие государственные чиновники.