Победившая на выборах президента Молдавии Майя Санду провела масштабную акцию протеста в Кишинёве и потребовала, чтобы правительство республики ушло в отставку.
"Правительство должно немедленно отправиться в отставку и запустить процедуру роспуска парламента", — призвала политик.
Напомним, Санду планирует провести инаугурацию 24 декабря с соблюдение эпидемиологических требований. На церемонию будут приглашены только высшие государственные чиновники.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.