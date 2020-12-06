Обама: моя жена не будет баллотироваться в президенты

Экс-президент США Барак Обама заявил, что его супруга не будет повторять за Хиллари Клинтон и баллотироваться на выборах главы государства.

Политик напомнил, что писал об этой в своих мемуарах. Там Обама рассказывал, что Мишель всегда была против его политической карьеры, однако поддерживала любые решения мужа.