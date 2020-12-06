Экс-президент США Барак Обама заявил, что его супруга не будет повторять за Хиллари Клинтон и баллотироваться на выборах главы государства.
Политик напомнил, что писал об этой в своих мемуарах. Там Обама рассказывал, что Мишель всегда была против его политической карьеры, однако поддерживала любые решения мужа.
"Мишель не будет баллотироваться в президенты. Я могу это гарантировать. Как я рассказываю в книге, она не любит политику. Тем не менее я всегда буду рад поддержать ее во всем, что нужно, независимо от ее следующей цели, как и она поступала в отношении меня", — отметил Обама.
Ранее появилась информация о том, что Михаил Горбачёв проводит время в одиночестве в своём доме, который предоставило ему государство на пожизненный срок.